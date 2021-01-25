В Рязани завершились поиски 20-летнего парня, исчезнувшего неделю назад.

24 января в Рязани завершились поиски 20-летнего Аркадия Ружина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Молодой человек не выходил на связь с близкими и родными больше недели.

Напомним, парень ушел из дома 16 января и пропал. Его поисками занялись волонтеры «Лизы Алерт» и неравнодушные люди.

В воскресенье парня нашли. «Найден. Жив», - кратко сообщили поисковики.

Между тем в Рязани продолжаются поиски 15-летней Кати Муравьевой. Девочка-подросток бесследно исчезла еще 8 января. Ее не могут найти ни волонтеры, ни полиция (читать подробнее).

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