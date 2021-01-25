Молния или электричество? Рязанцы сняли на видео странные вспышки в Приокском.

В ночь на 25 января в микрорайоне Приокский местные жители сняли на видео странные вспышки. По словам очевидца, вспышки можно было наблюдать каждые десять секунд.

«Кто-то знает, что это может быть?» - задался вопросом аноним в паблике «Типичная Рязань».

В комментариях подписчики предположили, что это отблески молнии или что-то связанное с контактными проводами на железной дороге.

«Видела такую вспышку осенью в 05:50 утра в Дашках, только небо голубоватым стало на секунду, потом опять темным», - написала одна из рязанок.

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