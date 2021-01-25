Видео: ночью в Рязани трактор вместо снега скребет отвалом асфальт

Рязанка опубликовала видео с одной из улиц города, на котором трактор, предназначенный для уборки снега, скребет отвалом по голому асфальту. При этом водитель едет со включенным проблесковым маячком.

Немаловажное обстоятельство – описанный фарс происходит глубокой ночью (почти в 2 часа) под окнами жилых домов. Одна из возмущенных жительниц и сняла происходящее на камеру.

- Почему они это делают, когда лужи? Чтоб сломать свой трактор и отмыть деньги на новый? – возмутилась женщина.

Напомним, ранее зимнюю уборку Рязани жестко раскритиковал губернатор.

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