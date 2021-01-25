Охранник «Эльдорадо» в Рязани набросился на покупателя с кулаками

24 января в магазине «Эльдорадо», расположенном в ТРЦ «Премьер» произошла драка между охранником и покупателем. Об этом сообщается в паблике RZN_Life.

По данным очевидца, мужчина пришел в магазин, чтобы вернуть пылесос. По его словам, продавец, предлагая товар, ввел покупателя в заблуждение, что аппарат от зарядки якобы работает 25 минут, но на деле оказалось 10 минут.

«Девушка за компьютером все время твердила о каком-то заявлении, что это не может быть случаем возврата или замены. У мужчины сдали нервы, и он начал ругаться с матом. Девушка попросила охрану вывести посетителей, охранник налетел сначала с матом, а потом полез в драку с кулаками. Покупатель вроде бы ни разу не ударил, только получал от охранника, тот же ударил раза три. Чем все закончилось, не знаю», - написал очевидец и приложил видео.

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