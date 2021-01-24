В Рязани прошли соревнования по рыбатлону

В соревнованиях приняли участие более 40 команд.

В Рязанской области прошли соревнования, пожалуй, в одном из самых необычных видов спорта - рыбатлоне. Сочетание лыжного кросса и рыбалки стало неожиданно популярно даже за пределами региона.

- У нас очень простые правила: надо поймать рыбу, а затем опустить ее в судейскую лунку. После этого необходимо передать эстафету лыжнику. Тот, в свою очередь, бежит вокруг водоема полтора километра, после чего передает эстафету обратно, - поделился идейный вдохновитель рыбатлона Дмитрий Беляев.

В юбилейном чемпионате, по словам организаторов, приняли участие более 40 команд из разных регионов России. Но победителями, в итоге, стали рязанцы. Олег Тинин поделился с журналистами, что «с утра приехал потренироваться, на соревнованиях все получилось».

Поймав рыбу, ее отпускали.

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