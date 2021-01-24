Снова ноль в активе: ХК "Рязань" проиграл "Нефтянику"

За последние 180 минут игрового времени форварды "Рязани" лишь однажды забили гол. Фото: Павел АВЕРИН

Очередной матч в рамках ВХЛ - Кубок Шелкового пути ХК «Рязань», завершая свой вояж, проводил в Альметьевске, где «всухую» проиграл «Нефтянику» 0:3.

Заброшенные шайбы на счету «нефтяников» Михаила Мокина, Марка Янчевского и Ярослава Альшевского.

- У ребят была хорошая самоотдача, тут к ним претензий нет – молодцы. Во втором периоде надо было забивать, моменты создавали, имели семь минут большинства. Не забиваешь ты – забивают тебе. Вообще, тяжело голы нам даются после Нового года. Сейчас вот за последние 180 минут игрового времени мы забили всего один гол. Честно говоря, не знаю откуда это, - главный тренер Сергей Решетников фактически расписался в бессилии перед обстоятельствами накануне плей-офф. - Надо все это переломить. Руководство поставило задачу, и ее надо выполнять.

Отметим, что за последнее время ХК «Рязань» переместился с пятого на одиннадцатое место в табели о рангах ВХЛ.