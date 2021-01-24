В понедельник Рязанской области ожидаются осадки и туман

В понедельник, 25 января, в Рязанской области ожидаются осадки и туман. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным ведомства, в ближайшие сутки в области ожидается облачная погода, ветер до 12 метров в секунду, туман и гололедица.

«Главное Управление МЧС России по Рязанской области рекомендует соблюдать скоростной режим и, по возможности, отказаться от использования личного транспорта», - говорится в сообщении спасателей.

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