Росгвардия напала на рязанского подростка

Фото: группа «Рязань».

23 января во время акции протеста в Рязани был жестоко избит несовершеннолетний молодой человек. Видео инцидента опубликовано в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте»

На кадрах слышно, как росгвардейцы в нецензурной форме угрожают автору ролика, обещая поместить его в автозак. Тем не менее молодой человек не испугался и продолжил съемку.

Очевидцы случившего рассказали, что избитый парень просто подошел к остановке общественного транспорта, после чего к нему подбежали люди в камуфляже и начали избивать.

Тем временем в пресс-службе Росгвардии пообещали в ближайшие часы дать официальный ответ по случаю инцидента.

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