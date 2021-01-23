Протесты в Рязани: несостоявшийся альтернативный субботник и задержания видных оппозиционеров

23 января на улицу вышли тысячи рязанцев, в основном молодежь. Фото из архива "КП"-Рязань".

23 января в центре Рязани прошли массовые акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального. Несмотря на то, что акция была запрещена, на площадь Победы вышли тысячи горожан – официальные данные по числу участников полиция пока не называет.

Люди стали собираться на площади Победы примерно в 13 часов. На это время сотрудники муниципальных служб назначили уборку города от снега. Однако специализированной технике заняться работами не удалось из-за того, что рязанцы стали ей мешать.

Примерно через час после начала акции толпа двинулась от площади Победы до рязанского кремля. Скандируя антиправительственные лозунги, люди шли большой колонной. Несмотря на то, что оппозиционеры сгущали краски, обещая нам жесткие задержания, полицейские вели себя предельно корректно в отношении протестующих.

Бойцы ОМОНа на некоторое время стали звездами интернета. Фото из архива "КП"-Рязань".

Однако задержания все-таки произошли, и сотрудники «Комсомолки» стали свидетелями нескольких случаев применения силы к протестующим. К работающим на мероприятии сотрудникам СМИ также было повышенное внимание – только нашего корреспондента пять раз просили показать документы и редакционное задание. Примерно в 14.45 был задержан глава местного отделения движения "За права человека" Александр Бехтольд. Он был с нарисованным от руки плакатом. Его увели в автозак, а плакат остался валяться на снегу.

Были проведены полицией и упреждающие мероприятия. Так, еще утром 23 января был задержан сопредседатель регионального отделения партии «Парнас» Юрий Богомолов. Причем, экипажем ДПС.

Резюмируя события 23 января в Рязани, осталось добавить, что завершилось шествие, как и сама акция, когда протестующие дошли до кремля.

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