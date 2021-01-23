Стрельба, погоня и драка произошли в Новомичуринске

Судя по следам на снегу, в Новомичуринске было настоящее побоище. Фото: сайт ИД "Пресса".
В субботу, 23 января, около двух часов ночи два брата, жители Новомичуринска, возвращались домой. У подъезда дома на улице Волкова их поджидала группа молодых людей спортивного телосложения. Далее про криминальную разборку рассказывает сайт ИД "Пресса".
Спортсмены собирались проучить братьев якобы за их неуважительное отношение к одной знакомой девушке. Сначала в них начали стрелять из травматического оружия, а когда те побежали, догнали их и избили.
В настоящий момент известно, что один из братьев госпитализирован в Новомичуринскую межрайонную больницу с тяжелыми травмами головы и ноги. Другой пострадал от выстрела из пневматики, но находится дома.
Все подозреваемые известны, полиция проводит проверку.
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