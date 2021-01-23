Омоновец митингующему в Рязани: Ну хватит уже орать - я не буду тебя задерживать

На несанкционированный митинг пришел и стар, и млад. Но молодежи было больше. Фото: Николай МАЛЬЦЕВ.

Среди участников несанкционированного митинга, который проходил 23 января в центре Рязани, для составления объективной картины происходящего находился корреспондент «Комсомолки» Константин Могилин. По телефону он рассказал, что лично видел, как задержали троих участников.

- Хочу отметить, что бойцы ОМОНа вели себя предельно корректно. Наблюдал такую картину: молодой парень постоянно вопил антиправительственные лозунги. К нему подошел сотрудник со словами: «Ну хватит уже орать - я не буду тебя задерживать. Успокойся!»

Ранее мы сообщали, что примерно в 14.45 23 января был задержан глава местного отделения движения "За права человека" Александр Бехтольд.

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