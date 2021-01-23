24 января в Рязанской области ждут "плюсовую" температуру

Главное управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 24 января.

По информации спасателей, синоптики обещают облачную погоду. Ночью столбики термометров покажут отметку минус 3. Днем будет от -1 до +4 градусов.

Ветер - умеренный, со скоростью до 10 метров в секунду. Местами возможны небольшие осадки, туман и в отдельных районах слабый гололед.

Что самое важное не только для автомобилистов, но и пешеходов: на дорогах образуется гололедица.

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