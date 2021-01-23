В Дирекцию благоустройства города Рязани поступили 20 снегоуборщиков

Новая техника в действии. Фото пресс-службы горадминистрации.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров ранее дал указание Дирекции благоустройства начать оптимизацию работы и переходить с ручного труда на технологический, а также рассмотреть вопрос обновления техники малой механизации. Интеллектуальные снегоуборщики с65 «Мобил к» передадут бригадам, занимающимся уборкой городских территорий.

Работает новая техника на бензине с октановым числом 92 и предназначена для уборки снега и наледи. Ширина захвата уборочной полосы - 60 сантиметров. Снегоуборщики помогут быстрее и качественнее убирать пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и другие территории, по которым затруднен проезд для трактора-щетки.

Опробовали новую технику в работе во время проведения уборки города 23 января.