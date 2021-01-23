В Рязани задержали оппозиционера Юрия Богомолова

Богомолов (в центре) известен в Рязани как критик действующей власти. Фото со страницы в facebook.

Утром 23 января в Рязани задержан сопредседатель регионального отделения партии «Парнас» Юрий Богомолов, об этом он сам написал в Facebook. Богомолов известен своими радикальными высказываниями против действующей власти.

У задержанного рязанского оппозиционера Богомолова (Юрий Богомолов) доставленного полицией на принудительную алко-нарко-экспертизу, взяли соответствующие анализы и ничего не нашли. Об этом написала правозащитник София Иванова.

Далее она описывает, что "после того, как врачи сообщили полицейским результаты, те посадили Богомолова в машину и увезли. Но, как выяснилось, не к месту задержания, чтобы отпустить (ибо подозрения, на которых основывалось задержание, не подтвердились), а в отдел полиции Советского района (г. Рязань, ул. Фирсова)". Около 12.00 поступило сообщение, что Богомолов задержан "в связи с неподчинением требованиям полиции".