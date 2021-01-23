Снегоуборочный КамАЗ перевернулся в Рязани

"Снежный" КамАЗ на боку. Фото: "Новости Рязани ВКонтакте".

«Доубирались. Снегоуборочный КамАЗ сегодня ночью перевернулся на окружной в Рязани». Это сообщение, проиллюстрированное соответствующим фото, появилось в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

По иронии судьбы, заместитель главы администрации областного центра Владимир Бурмистров в ночь с 21 на 22 января проверял, как вывозится снег ночью. Тогда сообщалось, что ночью именно на вывозе снега работает 28 машин, все их передвижения отлеживаются по системе ГЛОНАСС.

Напомним, что утром 23 января в Скопинском районе случилось смертельное ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!