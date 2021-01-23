Снегоуборочный КамАЗ перевернулся в Рязани

"Снежный" КамАЗ на боку. Фото: "Новости Рязани ВКонтакте".
«Доубирались. Снегоуборочный КамАЗ сегодня ночью перевернулся на окружной в Рязани». Это сообщение, проиллюстрированное соответствующим фото, появилось в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
По иронии судьбы, заместитель главы администрации областного центра Владимир Бурмистров в ночь с 21 на 22 января проверял, как вывозится снег ночью. Тогда сообщалось, что ночью именно на вывозе снега работает 28 машин, все их передвижения отлеживаются по системе ГЛОНАСС.
Напомним, что утром 23 января в Скопинском районе случилось смертельное ДТП.
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