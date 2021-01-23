В рязанской Горроще появился пешеходный переход

Еще один перекресток в Рязани стал менее опасным. Фото пресс-службы горадминистрации.

На пересечении улиц 9-я Линия и Островского, в районе разворотного круга троллейбусов маршрута №5, организован нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает сайт горадминистрации Рязани.

По данным управления благоустройства города, с наступлением теплого времени года на переходе будет нанесена соответствующая дорожная разметка.

А теперь о более глобальных дорожных работах. «Росавтодор» рассказал о строительстве объездной дороги на трассе М5 «Урал» протяженностью 58 километров. Хотя большая часть работ пройдет за пределами Рязанской области, начинается реконструируемый участок близ села Боковой Майдан Сасовского района.

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