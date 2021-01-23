У 110 рязанцев за истекшие сутки выявлен коронавирус

Неужели волна коронавируса спадает? Фото: Дарья ИВАНОВА

За истекшие сутки на территории Рязанской области выявлено, по сведениям федерального оперативного штаба, 110 жителей с коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело на два человека меньше - 108. Хотим подчеркнуть, что за двое суток из рязанских больниц выписано 20 человек, перенесших COVID-19

Также за своеобразное контрольное время (сутки) выяснилось, что один житель рязанского региона скончался именно от коронавируса.

Кстати, губернатор Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции. На это глава Рязанской области решился, посетив пункт вакцинации в городской поликлинике №2.

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