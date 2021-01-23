Экс-мэру Рязани Карабасову продлили домашний арест

Сергей Карабасов "посидит" дома еще три месяца. Фото из архива "КП"-Рязань".

Судебное заседание по уголовному делу экс-главы администрации Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Игоря Ковалева и директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова состоялось 22 января в Советском районном суде города Рязани. В ходе судебного заседания был допрошен эксперт Милюхин П.И.

В отношении Сергея Карабасова и Игоря Ковалева было принято решение о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца. Очередное судебное заседание состоится 29 января.

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