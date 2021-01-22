Замглавы администрации Рязани проверил качество уборки снега в Железнодорожном районе

Инспектирование улиц Железнодорожного района.

В пятницу, 22 января, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров выехал в железнодорожный район областного центра, чтобы проверить обращения граждан о плохой уборке улиц от снега.

Так, на улице 4-я Линия чиновник отметил плохую уборку дороги и колейность. Подрядчику дано задание провести повторное грейдирование. У дома 2/1 по этой же улице совершенно не почищена входная группа и въезд во двор. Управляющей организации будет направлено уведомление об устранении недостатков.

Еще одна жалоба поступила на остановку «памятник Ф. Полетаеву», рядом с ТЦ «Кристалл». Остановка от снега очищена, пешеходные переходы тоже, но не все организации на улице Полетаева привели в нормальное состояние свои территории. Префект района взял ситуацию на контроль.

У гимназии №5 на улице Братиславской оказался плохо расчищен пешеходный переход. Территорию рядом со школой приведут в порядок, тротуары и переходы почистят.

На улице Гоголя проезжая часть сильно сужена из-за снега на обочинах, машинам сложно разъехаться. Заместитель главы поручил расчисть дорогу до пересечения с улицей Черновицкой. Подрядная организация выполнит эту работу в ближайшее время.