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Коронавирус Covid-19

За двое суток из рязанских больниц выписано 20 человек, перенесших COVID-19

Оперативная группа представила свежие данные о состоянии заболевших
Источник:kp.ru
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По состоянию на 18.00 22 января в рязанских больницах находятся 466 пациента с COVID-19. Двумя сутками ранее – 20 января – таковых было 486.

Из нынешних 466 пациентов (в том числе один ребенок) состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное. 340 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 55 человек – из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные больные переносят заболевание в легкой форме и лечатся в домашних условиях.

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