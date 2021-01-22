За двое суток из рязанских больниц выписано 20 человек, перенесших COVID-19

По состоянию на 18.00 22 января в рязанских больницах находятся 466 пациента с COVID-19. Двумя сутками ранее – 20 января – таковых было 486.

Из нынешних 466 пациентов (в том числе один ребенок) состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное. 340 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 55 человек – из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные больные переносят заболевание в легкой форме и лечатся в домашних условиях.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани от коронавируса скончалась 86-летняя пенсионерка

Женщина стала 217 жертвой COVID-19 в регионе (подробности).