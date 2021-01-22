Губернатор Николай Любимов вакцинировался от коронавирусной инфекции

Губернатор Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции. На это глава Рязанской области решился, посетив пункт вакцинации в городской поликлинике №2.

Как сообщает пресс-служба правительства, Любимов побывал в смотровом и прививочном кабинете, а также кабинете наблюдения после вакцинации. Вслед за Любимовым Гам-КОВИД-Вак поставили министру здравоохранения Андрею Прилуцкому.

- Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка – это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких, – сказал Любимов.

Губернатор заявил, что «статистически» в Рязанской области прививают 120 человек в день. Вакцинация, напомним, состоит из двух этапов, между которыми должен пройти 21 день.

- Думаю, что уже в понедельник, 25 января, мы должны выйти на количество 500 человек в день. А через неделю постараемся увеличить до тысячи, - заверил Любимов.

По словам главы региона, в ближайшее время Рязанская область ждет поставки 45 тысяч доз к уже имеющимся 15 тысячам.

Подробнее о вакцинации со списком пунктов (с 25 января их число увеличат с 11 до 23) читайте в нашем материале.