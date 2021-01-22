В Рязани 25 января запретят торговлю алкоголем

25 января в День российского студенчества (Татьянин день) в Рязани и области запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Отметим, что указанное ограничение не распространяются на розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания.

СПРАВКА «КП»

День российского студенчества в России отмечается с 2005 года. Как правило, 25 января – последний день 21-й учебной недели, конец экзаменационной сессии первого семестра. После этого наступают зимние студенческие каникулы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!