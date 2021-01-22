Два владимирских рыбака поехали на снегоходе в Рязанскую область и исчезли

Фото: МЧС по Владимирской области.

На границе Рязанской и Владимирской областей с 17 января разыскивают двух рыбаков – мужчин 1965 года рождения (житель владимирского села Дмитриевы Горы) и 1970 года рождения (житель Мурома). По словам родственников, рыбаки из Владимирской области уехали на снегоходе в Рязанский регион и исчезли…

Неподалеку от поселка Шоркин Бор спасателям удалось обнаружить место провала, глубина Оки здесь составляет 5-7 метров. 21 января со дна реки удалось поднять снегоход, при этом тел погибших обнаружить не удалось. 22 января поиски также не дали положительного результата.