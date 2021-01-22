Власти Рязани проведут субботник на площади Победы 23 января

23 января с 13:00 во всех районах Рязани начнется масштабная уборка города от снега, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее проведение субботника анонсировала глава администрации Елена Сорокина.

Убирать тротуары и остановки от снега и наледи будут на площади Победы, проезде Завражнова, а также на улицах Великанова, Высоковольтной, Разина, Середы, Костычева, Радищева, Радиозаводской, Зубковой, Рязанской, проезде Шабулина, Касимовском шоссе и в сквере Маргелова.

На уборку снега чиновники задействуют более 60 единиц спецтехники, а также технику ресурсных предприятий.

Напомним, 23 января в 14:00 на площади Победы запланирован несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Полиция и чиновники минобра напомнили рязанцам об административной ответственности.

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