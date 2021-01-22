Чиновники пригласили рязанских подростков 23 января на «Добрую субботу»

Чиновники пригласили рязанских детей и подростков присоединиться 23 января к акции «Добрая суббота», инициаторами которой стали участники конкурса для школьников «Большая перемена».

По информации властей, цель акции – познакомить подростков с волонтерской деятельностью и вовлечь их в добровольческое движение.

Ранее министерство образования озаботилось ростом протестных настроений среди молодежи и рекомендовало родителям следить за своими детьми 23 января и оградить их от «опасных прогулок».

Как сообщалось в соцсетях последние несколько дней, 23 января в 14:00 на площади Победы в Рязани пройдет митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

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