Рязанец, недовольный своим начальником, поджег его автомобиль

. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Полицейские раскрыли поджог автомобиля в Московском районе Рязани.

Ночью к стражам правопорядка обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что его автомобиль, припаркованный на улице, охвачен огнем. Оперативники уголовного розыска по характерным признакам выяснили, что машину подожгли.

Потерпевший рассказал, что в своем доме организовал приют для граждан, лечившихся от алкоголизма и наркомании, а также отбывших наказание в местах лишения свободы. Он помогает оступившимся людям встать на путь исправления. При этом весь этот экс-маргинальный контингент проживает в его доме и работает по хозяйству.

Полицейские, изучив биографии и алиби жителей приюта, пришли к выводу, что к поджогу причастен 36-летний мужчина, работавший у потерпевшего. Он был недоволен методами воспитания и общения «хозяина» с подчиненными и в качестве мести поджег автомобиль.

Возбуждено уголовное дело.

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