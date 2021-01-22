Минобр призвал рязанцев оградить детей от «прогулок» 23 января

22 января управление МВД по Рязанской области выпустило предостережение для граждан, решивших принять участие в акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, намеченной на 23 января.

«Официально предупреждаем, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - говорится в сообщении полиции.

В региональном министерстве образования присоединились к полицейским и также озаботились ростом протестных настроений среди молодежи. На официальном сайте ведомства и в родительских чатах появилось сообщение, рекомендующее взрослым следить за своими детьми и провести выходные дома вместе с ними.

«На различных ресурсах стали появляться призывы к детям и подросткам выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Напоминаем, что за участие в несанкционированных акциях, также как и за призывы к участию предусмотрена административная ответственность», - написано в сообщении регионального минобра.

Напомним, акцию планируют провести 23 января в 14.00 в Рязани на площади Победы.

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