В Шиловском районе «Газель» столкнулась с фурой

Фото с места ДТП.

В четверг, 21 января, примерно в 19.10 в Шиловском районе на 106-м километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 34-летний рязанец не справился с управлением автомобиля «Газель» и врезался в фуру КАМАЗ. Вторым автомобилем управлял 50-летний житель Кирова.

В результате автоаварии водителя «Газели» госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

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