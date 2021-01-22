В Рязани от коронавируса скончалась 86-летняя пенсионерка

В субботу, 22 января, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области добавили еще одну фамилию. Оперативная группа регионального правительства сообщила, что это 86-летняя пенсионерка. Скончалась она еще в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, в Рязанской области на 22 января COVID-19 стал причиной смерти 217 человек.

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Подтвердился новый смертельный случай. Число переболевших COVID-19 превысило 19 тысяч (подробности).