В Рязани появилась новая схема хищения денег со счетов граждан. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники придумали новую схему для обмана рязанцев и опустошения их банковских счетов. Об этом сообщает региональное представительство Банка России.

Неизвестные звонят людям, представляются сотрудниками МВД и других ведомств, а потом заявляют, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Дальше все идет по уже давно отработанному сценарию: получают у граждан персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Потом всю эту информацию используют для хищения денег со счетов.

«Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее, после новости о том, что рязанский заключенный смог с помощью телефона похитить 30 млн рублей, Банк России напомнил об основных признаках, по которым можно распознать мошенников (читаем подробнее).

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