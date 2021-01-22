Плановые работы: в Рязанском районе отключили электричество

22 января в нескольких населенных пунктах Рязанского района отключат электричество. Об этом предупреждает местная администрации. По информации чиновников, это плановые отключения электроснабжения.

Где в Рязанском районе отключат электричество

22 января с 13:00 до 16:00 без электроснабжения останутся:

- часть села Дядьково: 67 домов, 189 человек, из них 35 детей;

- деревня Аксиньино: 83 дома, два человека;

- деревня Мельгуново: 50 домов, восемь человек из них один ребенок;

- деревня Дьяконово: 28 домов, жителей нет;

- деревня Оленинское: 56 домов, 56 человек, из них десять детей.

22 января с 10:00 до 16:00 электричества не будет:

- деревня Павловка: 42 дома, 13 человек.

22 января с 09:00 до 13:00 электричества не будет:

- деревня Марьино-1: 34 дома, 17 человек, из них семь детей.

В каких еще районах Рязанской области не будет электричества 22 января.

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