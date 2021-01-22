На М5 в Рязанской области добавится две развязки

В Рязанской области расположены три объекта: две развязки (первая слева - у села Боковой Майдан) и мост через реку Вад.

«Росавтодор» рассказал о строительстве объездной дороги на трассе М5 «Урал» протяженностью 58 километров. Некоторые работы начались в 2020 году, а завершить их планируют в конце 2024-го. Заявленная цель: минимизировать количество небезопасных пересечений и конфликтных точек, чтобы увеличить пропускную способность трассы и скоростной режим.

Хотя большая часть работ пройдет за пределами Рязанской области, начинается реконструируемый участок близ села Боковой Майдан Сасовского района. От нынешней трассы объездная дорога ответвится уже в Мордовии, однако две из девяти транспортных развязок сделают на рязанской земле. Одна из них – у того же Бокового Майдана, вторая – на поворотах к мордовским селам Дубитель и Каргашино.

Кроме того, по данным «Росавтодора», на мосту через реку Вад (тоже Рязанская область) уже забивают сваи.

С полным проектом нового участка трассы можете ознакомиться на сайте федерального дорожного агентства.