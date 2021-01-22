Уже две недели в Рязани не могут найти исчезнувшую 15-летнюю Катю Муравьеву.

Уже две недели в Рязани не могут найти бесследно исчезнувшую 15-летнюю девочку Катю Муравьеву.

Подросток еще 8 января вышла из дома, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Ищут несовершеннолетнюю полицейские и «Лиза Alert Рязань».

На прошлой неделе волонтеры призвали добровольцев на помощь для расклейки районов города листовками с ориентировкой на Катю Муравьеву, а полицейские продолжают вызывать в отделение и опрашивать одноклассников и знакомых Кати. Прошло 14 дней с момента ее исчезновения, а результатов пока нет.

Еще раз напоминаем приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особая примета: на шее слева крупная родинка.

Была одета: желтый короткий пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки, бежевую толстовку с капюшоном.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Любую информацию, которая может помочь в поисках Кати Муравьевой, полиция просит сообщать по телефонам 8-910-565-68-62 и 8-952-122-87-79. Звонить можно и в «Лизу Alert» по телефону: 8 (800) 700-54-52.

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