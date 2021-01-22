Мэр Елена Сорокина представила проект сети велодорожек в Рязани.

21 января в Рязани обсудили концепцию создания сети велодорожек. По словам мэра Елены Сорокиной, Рязань относится к городам, где высок уровень автомобилизации — 320 автомобилей на тысячу жителей, это выше среднего уровня по стране и ЦФО.

— С одной стороны, это говорит об уровне жизни рязанцев. С другой стороны, создает очень серьезную нагрузку на нашу транспортную сеть, которая была спроектирована еще в советские времена, — отметила чиновница.

Как отметила глава администрации, пробки в Рязани возникают все чаще, и поэтому надо искать выход, альтернативой вполне может стать велосипед.

— Сторонников велосипеда как транспорта в городе становится все больше. Во всяком случае, потребность рязанцев в появлении велосипедной инфраструктуры высока. Наша задача – соответствовать этому уровню, — сказала Сорокина.

Проект сети велодорожек, который подготовили и представили чиновники, еще будет дорабатываться, но уже с учетом мнений и предложений рязанцев.

Ранее Елена Сорокина приводила цитату из книги известных урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру», а потом интересовалась мнением рязанцев. Цитата:

«Чем больше в городе людей перемещается на личных автомобилях, тем хуже транспортная ситуация. Главная задача - сделать так, чтобы человек выбирал любой вид транспорта, кроме личного. Для спасения от пробок нужно мотивировать людей отказываться от поездок по городу на машине и одновременно улучшать общественный транспорт, пешеходную и велосипедную инфраструктуру» (читать подробнее).

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