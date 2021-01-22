Недостаток веса в 5 кг: против матери, морившей голодом детей под Рязанью, возбудили уголовное дело

Прокуратура завершила проверку информации об избиении полуторагодовалого ребенка и выяснила, что его мать «ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию и содержанию». Женщина абсолютно не заботилась о его физическом и психическом развитии, а также материальном содержании.

По данным прокуратуры, мать долгое время недокармливала как старшего сына, так и младшего – семимесячного ребенка. У последнего, к слову, врачи обнаружили нехватку веса в 5 кг. Это намного меньше медицинской нормы. Женщина не меняла мальчику белье и одежду, в результате чего мальчик испытывал «физические страдания».

В итоге, 19 января, детей забрали у матери и отправили в больницу, а прокурор инициировал возбуждение уголовного дела, что и сделал Следственный комитет.

Ранее УМВД сообщало, что 16 января пьяный дедушка поднял руку на своего старшего внука, которому исполнилось только 1,5 года. Как только об избиении ребенка стало известно, на место сразу же выехали полицейские и органы опеки. Они выяснили, что в доме проживает 47-летний мужчина и его 21-летняя дочь с двумя сыновьями, младшему из которых всего 7 месяцев отроду.

Проверяющие обнаружили, что в жилище нет никаких условий для проживания детей: царит полная антисанитария, отсутствуют продукты и детское питание. При этом на лице, голове и теле старшего брата они увидели следы побоев (продолжение чудовищной истории).

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