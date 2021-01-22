На пожаре в Шацком районе пострадала женщина

На пожаре в Казачьей Слободе погибла женщина. Фото пресс-службы ГУ МЧС.

21 января в 15 часов 13 минут поступило сообщение о пожаре в селе Казачья Слобода Шацкого района. Об этом сообщил сайт Главного управления МЧС России по рязанскому региону.

Горел жилой кирпичный дом размером 5 х 6 метров с железной кровлей. На пожар выехали 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огнем была повреждена комната и кровля дома. Площадь пожара составляет 15 квадратных метров. К сожалению, имеется пострадавшая.

Причина пожара и ущерб в настоящий момент устанавливаются.

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