Заммэра Рязани Бурмистров проверил как вывозится снег в ночное время

Замглавы администрации Рязани ночью тоже не спит - снег валит и валит. Фото пресс-службы.

В Дирекции благоустройства города (ДБГ) продолжается ночная смена. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

До утра в Рязани будет работать более 70 единиц спецтехники ДБГ и подрядчиков. Она занимается вывозом снега, грейдированием отдельных участков дорог, подметанием и посыпкой улиц. Снежная масса вывозится на специальный полигон в Хамбушеве. Работы проинспектировать приехал замглавы городской администрации Владимир Бурмистров.

Отметим, что ночью именно на вывозе снега работает 28 машин, все их передвижения отлеживаются по системе ГЛОНАСС. Планируется, что до утра спецтехника вывезет около 10 тысяч кубометров.

На очередном заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры стало окончательно ясно, что 23 января в областном центре пройдет субботник, проанонсированный мэром Еленой Сорокиной.

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