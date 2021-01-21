Рязанской области выделят еще 21 миллион рублей на лекарства от COVID-19

Рязанской области выделят более 21 миллиона рублей на закупку препаратов от COVID-19 для амбулаторных пациентов. Об этом сообщает телеканал «ТКР», ссылаясь на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что федеральная поддержка региону в период пандемии оказывается очень серьезная.

- Средства, которые получит область, позволят своевременно обеспечить бесплатными лекарствами людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому, - сказал Николай Любимов.

Сумма дополнительных средств составит 21 миллион 446 тысяч рублей.

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