ХК "Рязань" уступил в Ижевске по минимуму

Виктор Пластинин - единственный, кто смог поразить цель в составе "горожан". Фото: Павел АВЕРИН

В Ижевске 21 января в рамках чемпионата ВХЛ - Кубок Шелкового пути скрестили клюшки игроки местной "Ижстали" и ХК "Рязань".

Хозяева, как и положено, начали активнее. Но к концу первой трети "горожане" игру выровняли. Однако на 23 минуте Константин Рыжов "пробил" Даниила Чечелева - 1:0. Рязанцы заиграли широко, прибавив в скорости, но... 2:0. "Сталевар" Валентин Макаров увеличил преимущество на 34 минуте.

В третьем периоде подопечные Сергея Решетникова устроили долговременную осаду ворот Савелия Кононова. На 53 минуте "горожане" заиграли в формате 6х4. И это сработало - Виктор Пластинин реализовал большинство.

Счет 2:1 так и продержался до финальной сирены.