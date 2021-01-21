Отец юного рязанского чистильщика снега: Я был не против такого заработка

Двенадцатилетний рязанский подросток решил заработать карманные деньги, очищая от снега машины в своем дворе. Это стремление к самостоятельному получению дохода поддержал его отец.

- Эта идея с заработком пришла в голову неделю назад, после первого сильного снегопада, - говорит Дмитрий, отец Руслана. - Когда чистили свою машину, Руслан спросил, а может ли это стоит делать другим, за небольшую плату? Я был не против. Он загорелся, и когда пришли домой, сразу сел писать объявления. А следующим утром побежал их расклеивать.

- А на что, если не секрет, Руслан собирается тратить заработанные деньги? Есть какая-нибудь цель?

- Да нет… Это больше эксперимент, посмотреть, как это работает, получится или нет. Я в этом ничего плохого не вижу.

- А как вы заработали свой первый рубль?

- Я жил в сельской местности. И после десятого класса нам предложили помочь с ремонтом крыши тока. Это были мои первые заработанные деньги.

Тем временем снегопады в Рязани продолжаются, и думается, у юного работника дел будет немало. И самое главное: молодой человек на личном примере узнает, как зарабатываются деньги и получит навыки ответственного к ним отношения.