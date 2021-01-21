В Рязани ежедневно фиксируется до 25 детских «ватрушечных» травм

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

После прихода в Рязанскую область по-настоящему зимней погоды медики гораздо чаще стали фиксировать детские травмы, связанные с катанием на надувных «ватрушках».

- Детский травмпункт обычно регистрирует до 20 обращений в сутки, - отметила главврач областной детской клинической больницы Инна Лебедева. – Сейчас количество ежедневных обращений возросло до пятидесяти, и половина из них связана с катанием на ватрушках.

В настоящее время в больнице находятся два ребенка с переломом позвоночника. Один из них был вертолетом доставлен из Шацка, где катался на ватрушке, привязанной к автомобилю. Он получил тяжелую сочетанную травму и сотрясение головного мозга.

Избежать подобных последствий можно, если более осторожно подходить к зимним забавам: отказаться от буксировки «ватрушек» автомобилями и быть тщательнее при выборе горок для катания.

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