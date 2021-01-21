23 января в Рязани планируют провести субботник

Юрий Фурфурак: Ситуация контролируется! Фото: Павел АВЕРИН

На очередном заседании комитета комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры стало окончательно ясно, что 23 января в областном центре пройдет субботник, проанонсированный мэром Еленой Сорокиной.

Львиную долю времени члены комитета посвятили уборке снега. Не решив ряд принципиальных вопросов по уборке города от снежных масс, 4 февраля решили провести внеочередное заседание, дав при этом ряд протокольных поручений чиновникам администрации Рязани.

В частности, был заострен вопрос по приведению территории в надлежащий и безопасный для пешеходов вид территорий, примыкающих к различного рода коммерческим структурам: магазинам, салонам красоты и т.п. При этом было отмечено, что ныне действующие Правила благоустройства города не позволяют активно влиять в этом вопросе на коммерсантов.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, недавно подвергнутый критике губернатора, весомо и аргументированно ответил на все вопросы народных избранников. По поводу субботника он заметил, что максимально обеспечит инструментом рязанцев, желающих очистить дворы и тротуары от снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!