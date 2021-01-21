Рязанские молодогвардейцы прошли вакцинацию от COVID-19

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Сейчас при вакцинации используются два отечественных препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Вакцина ставится в два этапа: сначала человек получает одну дозу, через 21 день — другую, для укрепления иммунитета.

Особенность вакцины в том, что она хранится в замороженном виде при температуре -21 градус. Препарат размораживают за 30 минут до введения и вводят также в течение получаса. Если человек не пришел по записи, то повторно замораживать и использовать вакцину нельзя — ее утилизируют.

По словам работающей в «красной зоне» активистки Матяшиной Вероники, вакцинация поможет сохранить спокойствие при работе с больными.

«Наши активисты находятся во второй очереди на вакцинацию. Многие из них продолжают работать в «красной зоне», напрямую взаимодействовать с больными и вакцинирование необходимо. В целом, ребята чувствуют себя хорошо. А в начале февраля завершат вакцинацию вторым этапом введения препарата», — отметил заместитель руководителя регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев.