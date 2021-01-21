Рязанские школьники участвуют в акции «Мой выбор»

Фото: РОО "Единая Россия".

Акция «Мой выбор» проводится в регионе во второй раз, рассказала председатель регионального Совета сторонников «Единой России», руководитель региональной приемной партии Татьяна Панфилова.

«В текущем году из-за пандемии коронавируса часть запланированных мероприятий проходят в онлайн-формате: виртуальные экскурсии в учебные заведения, на рязанские заводы и предприятия. Уверена, что это поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией», – считает Татьяна Панфилова.

19 января в акции «Мой выбор» приняли участие ученики Казачинской общеобразовательной школы и дети из многодетных семей Шацкого района. Они посетили одно из предприятий агрохолдинга «ЭкоНива».

«С каждым годом интерес к сельскохозяйственным профессиям растет. Это агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, механизаторы. В нашем хозяйстве налажена эффективная система адресной поддержки молодых специалистов», – подчеркнул в ходе экскурсии руководитель предприятия, депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин.

Школьники увидели условия содержания молочных коров, какие современные технологии применяются при кормлении, доении и управлении стадом. Узнали, как готовится кормовая смесь для животных, побывали в кабинете селекции.

Для учащихся школы №2 города Сасово, в числе которых были и дети с ограниченными возможностями здоровья, сторонники партии организовали виртуальную экскурсию на завод станочных металлов.

В новомичуринской школе №3 Пронского района для школьников и детей из неблагополучных семей прошла деловая игра на тему «Новое время и новые профессии». Ребятам рассказали о востребованных на современном рынке труда профессиях.

«Благодаря акции «Мой выбор» школьники, подопечные социальных учреждений, дети с ОВЗ, из многодетных или неблагополучных семей получают возможность узнать, какие профессии востребованы сегодня в Рязанской области, какие меры поддержки предусмотрены для молодых специалистов, какие перспективы открываются перед ними. Психологические тренинги позволяют раскрыть потенциал детей, экскурсии на предприятия – увидеть собственными глазами условия работы персонала», – отметила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Она добавила, что профориентационные мероприятия в рамках акции запланированы также в Рыбновском и Шиловском районах.

На правах рекламы.