19 января стартовал обучающий модуль «Политический лидер» для первой группы участников кадрового проекта «Федеральный ПолитСтартап». Их ждет четырехдневный интенсив – с лекциями, семинарами и практическими занятиями.

В обучении принимают участие 200 региональных лидеров из 15 регионов страны, прошедших экспертный отбор.

По словам замруководителя ЦИК «Единой России» – руководителя управления кадровой политики и образовательных проектов Романа Романова, участников «Федерального ПолитСтартапа» разделили на четыре группы. По результатам обучения будут отобраны 50 человек, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трех с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», – рассказал Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов интерактивные лекции проведут ведущие политологи и социологи страны, пройдут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании – в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» – они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

От Рязанской области заявки на участие в кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап» подали 37 человек. Победителей первого этапа отбирали по методу рейтингования анкет. Учитывались личные и профессиональные достижения, политический опыт и медийное позиционирование, опыт общественной и благотворительной деятельности.

«Одним из 200 региональных лидеров стал директор ГАУ Рязанской области «Спортивная школа по футболу», президент региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» Анатолий Бороненков. Анатолий Борисович – активный член партии, имеет большой опыт участия в избирательных кампаниях различных уровней, избирался депутатом Рязанской городской Думы II созыва. Уверен, что знания, полученные им на обучении в Высшей партийной школе, мы сможем преобразовать в конкретные социально значимые проекты», – отметил руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета партии Сергей Васильев.

Анатолий Бороненков пройдет обучение в составе слушателей второй группы ВПШ «Единой России».

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября 2020 года. Его главная задача – привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор, – 38 лет. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.

На правах рекламы.