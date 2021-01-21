В Рязани выбрали лучших наставников нефтезавода

Фото: РНПК.

Шестеро опытных сотрудников Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть») были признаны лучшими наставниками производства в 2020 году. Все они активно участвовали в повышении профессионализма членов коллектива, недавно трудоустроившихся на завод.

Многие из призеров не первый год ведут наставническую деятельность, охотно делятся с молодежью секретами профессии. В ходе церемонии награждения лучшим наставникам вручили дипломы и памятные подарки.

– За успешными молодыми профессионалами всегда стоят опытные работники, делятся своими знаниями и навыками, объясняют специфику производства, культуру и ценности компании и помогают стать частью коллектива. Для опытных работников это всегда нагрузка, и мы благодарны им за то, что они находят в себе силы, время и помогают новичкам быстрее адаптироваться в коллективе и освоить профессию, – подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась.

Система наставничества РНПК – это традиционная форма обучения новых работников. В среднем этот период длится для рабочих от 3 до 9 месяцев, для молодых специалистов – 3 года.

Такая практика полезна не только для начинающих работников нефтезавода, но и для самих наставников. Дело в том, что делясь опытом, работники также повышают свою квалификацию, получая навыки руководящей работы и планирования. На заводе для них проводится обучение в рамках программы «Мастерство наставника». Ежегодно более 200 опытных рабочих предприятия становятся наставниками и более 40 инженерно–технических сотрудников ведут подготовку молодых специалистов завода.

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