Установлена личность погибшего в Рязанском районе водителя

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: сайт "Пресса".

Мы уже рассказывали о том, что утром 21 января на автодороге Рязань – Спас-Клепики, между деревней Полково и Заборьем, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, Renault Logan выбросило на встречную полосу. Там он влетел под двигавшуюся в сторону областного центра фуру Scania.

За рулем легкового автомобиля, сообщает сайт "Пресса", находился 55-летний житель районного центра Спас-Клепики. Мужчина скончался на месте аварии.

Сегодня же, 21 января, появилось видео с места трагического ДТП на улице Зубковой, в котором под колесами автобуса погибла 80-летняя пенсионерка.