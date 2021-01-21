Чиновники обсудят судьбу дома Циолковского в Рязани. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Рязани обсудят вопрос сохранения дома №40 на улице Вознесенской, который градозащитники связывают с именем Константина Циолковского. Об этом сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, отвечая у себя в «ВК» на вопрос одного из рязанцев: «А что же вы про дом Циолковского в Рязани молчите. Или его проще до конца убить, чем восстановить?»

— Весь спектр вопросов, связанных с сохранением наследия Циолковского в Рязанской области, в частности, с домом на Вознесенской улице, обсудят на региональном оргкомитете, формируемом к юбилею ученого, — сказал чиновник.

В 2022 году будет отмечаться 165-летие со дня рождения ученого, изобретателя, основоположника ракетодинамики и космонавтики Константина Циолковского и 55-летие со дня открытия музея Циолковского в селе Ижевское Спасского района.

Летом 2017 года после резонанса в СМИ и соцсетях чиновники были вынуждены признать дом №40 по улице Вознесенской памятником культурного наследия, а губернатор Николай Любимов пообещал правнуку Циолковского сохранить места в Рязани, связанные с основоположником космонавтики.

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