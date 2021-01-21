Из Сибири в Рязань поставляли мясо неизвестного происхождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярском крае специалисты местного Россельхознадзора выявили 73 несуществующих в реальности предприятия, которые производили мясо, а потом поставляли в Рязанскую и Псковскую области. Об этом сообщает MeatInfo.

В частности, поставкой занималось ООО «Мелиор», у которого якобы была площадка по убою и переработке крупного рогатого скота в Норильске. По их документам, они произвели 202 тонны говядины, при этом в бумагах указывали реальное мясоперерабатывающее предприятие Норильска.

— Продукцию отправляли в Рязанский и Псковский регионы, но в действительности никакой площадки по убою скота у ООО «Мелиор» не было, — рассказывает заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю рассказал Евгений Глухов. — Кроме того, согласно документации, мясо они перевозили машинами с полуострова Таймыр в центральную часть России всего за сутки, а это просто невозможно.

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