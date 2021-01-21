В Белоруссии запретили пользоваться «незамерзайкой» из Рязани. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белоруссии запретили продавать стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, которые изготовили в Рязани, сообщает MogilevNEWS.by. Указано, что в рязанских «незамерзайках» GLEID Pro (минус 30 C) и Gibson DE-Icer (минус 30 C) обнаружили повышенное содержание метанола.

«В отношении этих товаров действует запрет на хранение, транспортировку и использование», - говорится в сообщении.

По данным издания, указанные незамерзающие жидкости производят в Рязани по адресу: улица Чкалова, 60. Производитель ООО «Глэйдис» из Москвы.

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